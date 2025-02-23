"Опять же, всё зависит от руководителей и от тренера. Если они видят в нём перспективу, что он может им помочь в еврокубках, то почему бы и нет. Артём очень, скажем так, по российским меркам большой форвард. Сейчас в "Акроне" он доказывает, что не потерял мотивацию. Потому я думаю, что это будет определенное усиление для "Кайрата", - приводит слова Адиева "Спорт День за Днем".
Ранее владелец казахстанского футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев заявил, что лично разговаривал с российским нападающим Артёмом Дзюбой и ждёт его в своем клубе.
В настоящее время 36-летний форвард является игроком тольяттинского "Акрона", с которым в сентябре 2024 года был подписан однолетний контракт. В текущем сезоне футболист, чья рыночная стоимость, согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет 1,8 миллион евро, принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.
Магомед Адиев: переход Дзюбы станет усилением для "Кайрата"
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев поделился своим мнением, будет легко нападающему Артёму Дзюбе играть в чемпионате Казахстана.
Фото: ФК "Акрон"