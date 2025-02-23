Сообщается, что действующий контракт 29-летнего футболиста истекает в июле 2025 года, и по окончании текущего сезона он может покинуть ряды "сине-бело-голубых".
Родригао стал игроком петербургского "Зенита" в июле 2022 года. В текущем сезоне бразилец принял участие в 7 матчах, в которых забил 1 гол. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника оценивается в 3,5 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Защитник "Зенита" Родригао может летом перейти в московский клуб
По информации СМИ, один из московских клубов проявляет интерес к бразильскому защитнику петербургского "Зенита" Родригао.
Фото: ФК "Зенит"