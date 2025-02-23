Луис Энрике - о голе "Спартаку": сохраню его в своей памяти

- Имеет ли особое значение, что забил первый гол за "Зенит" в ворота "Спартака"? Да, потому что это мой дебютный мяч за "Зенит" и одна из первых побед. А еще это был гол в дерби, которое всегда бывает сложным и очень напряженным. Поэтому я придаю этому мячу большое значение, сохраню этот гол в своей памяти.
Напомним, в финале Зимнего Кубка РПЛ "Зенит" разгромил московский "Спартак" со счетом 3:0 и стал обладателем трофея. Бразильский вингер Луис Энрике, ставший игроком сине-бело-голубых этой зимой, отметился в этой встрече забитым мячом. Также по голу забили нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел.
"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам осенней части сезона. В 18 турах команда набрала 39 очков. "Спартак" отстает от петербуржцев на два балла и располагается на третьей позиции.
Источник: "СЭ"