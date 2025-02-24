- Илья составит достойную конкуренцию Максименко. Я не считаю, что Максименко сильнее, это два сильных вратаря в команде. Посмотрим, как уживутся. И понятно, что бороться за выживание и за медали – это разные вещи. Помазун счастлив, что после "Урала" попал в топ-клуб.
2 февраля московский "Спартак" официально объявил о переходе из ЦСКА 28-летнего вратаря Ильи Помазуна. Стороны подписали контракт, рассчитанный до лета 2027 года. В нынешнем сезоне футболист не выступал в официальных играх, поскольку был выведен из состава "армейцев".
Напомним, ранее голкипер защищал ворота екатеринбургского "Урала", который покинул по окончании прошлого сезона и вернулся из аренды в столичный клуб.
Источник: "РБ Спорт"
Агент: Помазун счастлив, что после "Урала" попал в топ-клуб
Агент вратаря "Спартака" Ильи Помазуна Алексей Сафонов рассказал об адаптации игрока в новом клубе.
Фото: ФК "Спартак"