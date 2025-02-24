"Всю зиму только и говорили, что о чемпионстве "Спартака". Конечно, Станкович находится под давлением из-за этих разговоров и ожиданий болельщиков. Но в "Спартаке" ты всегда находишься под давлением, потому что клуб должен бороться за титул в каждом сезоне. Второе или третье место по итогам сезона не станет провалом. Вот если финишируют вне топ-3 — это будет ужас", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что Деян Станкович стал главным тренером московского "Спартака" летом 2024 года, ранее сербский специалист занимал аналогичные должности в "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше".
После 18-ти сыгранных туров красно-белые замыкают тройку лидеров в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.
"Спартак" сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит".
Мостовой: Станкович находится под давлением из-за разговоров о чемпионстве "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионских амбициях "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"