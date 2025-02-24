"Я думаю, что "Зенит" будет вести борьбу за чемпионство в РПЛ с "Краснодаром" и "Спартаком". На мой взгляд, у подопечных Сергея Семака достаточно большие шансы выиграть золотые медали в 2025 году. Я считаю, что петербургский клуб оформил очень звучные трансферы", - цитирует Хомуху "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством очков в своем активе, московский "Спартак" замыкает тройку лидеров с 37-ю очками.
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Хомуха: "Зенит" будет вести борьбу за чемпионство в РПЛ с "Краснодаром" и "Спартаком"
Бывший российский футболист Дмитрий Хомуха высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"