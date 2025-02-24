"Не думаю, что "Зенит" — фаворит в матче с ЦСКА. Мне очень понравилась игра армейцев на зимних сборах, как и неплохая игра "Зенита" в финале Зимнего Кубка РПЛ со "Спартаком". Встречаются две хорошие команды, будет хороший бой и интересный футбол. "Зенит" не сможет легко выиграть в предстоящем матче, потому что ЦСКА — боевая команда", - цитирует Джанашию "Чемпионат".
В 19-м туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" примет на своем поле московский ЦСКА. После 18-ти сыгранных туров петербуржцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками, "армейцы" располагаются на 6-й строчке с 31-м очком в своем активе.
Команда Сергея Семака проведет два матча с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, подопечные Марко Николича сыграют с московским "Динамо" на этом же этапе турнира. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями трофея, а также бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Джанашия: не думаю, что "Зенит" - фаворит в матче с ЦСКА
Экс-игрок "Локомотива" Заза Джанашия высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"