- Интерес был, подтверждаю. Нам предложили этот вариант, игрок, достаточно качественный для "Факела", но до самой сделки дело не дошло. К сожалению, те зарплаты, которые превалируют в других клубах и у молодых игроков, для нас являются неподъемными.
Напомним, этой зимой в СМИ появилась информация о том, что воронежский "Факел" сделал предложение турецкому "Трабзонспору" по аренде нападающего Эниса Дестана за 200 тысяч евро и возможностью выкупа футболиста за 7 миллионов евро.
В текущем сезоне 22-летний форвард провел 21 матч и отметился в них двумя голами, а также отдал два ассиста. Контракт игрока с "Трабзонспором" действует до июня 2028 года.
Источник: "Матч ТВ"
В "Факеле" подтвердили интерес к нападающему "Трабзонспора"
Гендиректор "Факела" Роман Асхабадзе рассказал, что зимой клуб мог арендовать турецкого форварда Эниса Дестана.
Фото: ФК "Трабзонспор"