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Геркус: Станкович решил все фишки, как в казино, поставить на Гарсию

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал зимнюю трансферную кампанию "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Возможно, Станкович сделал бы и больше трансферов, будь его воля. Но он решил все фишки, как в казино, поставить на Гарсию. Есть ощущение риска от этого трансфера. Игрок, как мне кажется, неоднозначный", - цитирует Геркуса "СЭ".

Напомним, 7 февраля московский "Спартак" официально объявил о трансфере центрфорварда греческого АЕКа Ливая Гарсии. Стороны подписали контракт до лета 2028 года.

27-летний форвард выступал в Греции с 2020 года. В составе команды из Афин футболист национальной сборной Тринидада и Тобаго провел 160 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 27 результативных передач.

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