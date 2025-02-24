"Возможно, Станкович сделал бы и больше трансферов, будь его воля. Но он решил все фишки, как в казино, поставить на Гарсию. Есть ощущение риска от этого трансфера. Игрок, как мне кажется, неоднозначный", - цитирует Геркуса "СЭ".
Напомним, 7 февраля московский "Спартак" официально объявил о трансфере центрфорварда греческого АЕКа Ливая Гарсии. Стороны подписали контракт до лета 2028 года.
27-летний форвард выступал в Греции с 2020 года. В составе команды из Афин футболист национальной сборной Тринидада и Тобаго провел 160 матчей, в которых забил 56 голов и отдал 27 результативных передач.
Геркус: Станкович решил все фишки, как в казино, поставить на Гарсию
Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал зимнюю трансферную кампанию "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"