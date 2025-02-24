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Батраков: в публичном месте в России меня узнали один раз

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков рассказал, что за эти полгода его не стали чаще узнавать.
Фото: ФК "Локомотив"
"Не могу сказать, что меня стали сильно чаще узнавать. В каких-то публичных местах в России меня только один раз в ресторане официант узнал. Думал, он мне скидку сделает, но не сделал (смеется)", - цитирует Батракова "Чемпионат".

Атакующий хавбек московского "Локомотива" Алексей Батраков провел в текущем сезоне 23 матча в российской Премьер-лиге и Кубке России, в которых отличился одиннадцатью забитыми голами и сделал восемь голевых передач на своих партнеров. По итогам первой части сезона 19-летний полузащитник занимает с 10 мячами второе место в гонке бомбардиров чемпионата России.

15 ноября Батраков дебютировал в составе национальной сборной России.

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