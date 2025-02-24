- Честно говоря, "Зенит" выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии. Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться.
Этой зимой в "Зенит" пришел бразильский форвард Луис Энрике из "Ботафого", правый защитник Огнен Мимович, взятый в аренду у "Фенербахче", а также опорный хавбек ЦСКА Саша Зделар. В свою очередь состав сине-бело-голубых покинул атакующий полузащитник Клаудиньо, перешедший в катарский "Аль-Садд" и вингер Артур, ушедший в "Ботафого". Также в "Ботафого" летом отправится Вендел.
Источник: "СЭ"
Геркус: Зенит" выглядит не усилившимся, а ослабевшим
Экс-глава "Локомотива" Илья Геркус оценил работу "Зенита" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"