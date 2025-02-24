"Дзюбу хочет позвать клуб, чтобы усилиться для Лиги чемпионов? Просто смешно. Это было возможно, но лет 7 назад. Сейчас Дзюба не усилит ни один клуб, играющий в Лиге чемпионов. Клубу, выступающему в еврокубках, нет никакого смысла его покупать. Карьера Дзюбы уже позади", - приводит слова Петржелы "РБ Спорт".
36-летний российский нападающий Артём Дзюба в текущем сезоне выступает в составе тольяттинского "Акрона", с которым форвард подписал однолетний контракт в сентябре 2024 года. В составе своей новой команды, которая является дебютантом Российской Премьер-Лиги, Дзюба в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 3 гола и отдал партнерам по команде 3 голевые передачи.
Петржела: Дзюба в ЛЧ — это смешно, его карьера позади, он не усилит там ни один клуб
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на желание "Кайрата" приобрести нападающего Артёма Дзюбы с целью усиления перед выступлением в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Акрон"