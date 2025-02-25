"К сожалению, всем российским клубам и сборной сейчас очень тяжело. В текущих условиях трудно искать мотивацию. Сами понимаете, как на российские клубы повлияло отстранение. Сборная России не может выступать против других сильных сборных. Я не понимаю, как Карпин мотивирует сборную России, и как Семак мотивирует "Зенит". Они проделывают огромную работу именно на этом поле", - приводит слова Даду Metaratings.
Профессиональные футбольные клубы и сборные всех возрастов из России, начиная с февраля 2022 года, отстранены от участия в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА.
Руководители указанных организаций приняли это решение из-за начала проведения на Украине специальной военной операции. Следовательно, ее завершение является условием для отмены отстранения и допуска российских команд до участия в международных турнирах (чемпионаты мира и Европы, еврокубки и др.).
Сергей Даду: при отстранении Карпин и Семак проделывают огромную работу
Бывший игрок владикавказской "Алании" Сергей Даду высказался о выступлениях российских команд и сборной в условиях отстранения от международных соревнований.
Фото: РПЛ