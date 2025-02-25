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Мостовой — о словах Абаскаля про сборную России: вы слышите мой смех? Если будет намек на это, то я просто убегу

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой не сдержал смеха и осудил заявление бывшего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, который сказал, что согласился бы возглавить сборную России, если бы получил предложение.
Фото: ФК "Спартак"
«Вы же слышите мой смех? Вы его слышите. Если кто-то не в своем уме… Вы чего? Если даже намек какой-то на это есть, то я просто убегу. И не только я (смеется). Мы все убежим.

Как так можно? Разве здравомыслящий человек может такое сказать? Наверное, нет. Я понимаю, если бы какой?то футбольный человек сказал, что хочет возглавить сборную Бельгии или еще какую?то… Это бы можно было понять. А тут даже комментарии излишни. Как я и говорил, бессовестный», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Ранее Мостовой неоднократно высказывал свои критические замечания в адрес Гильермо Абаскаля, когда тот занимал пост главного тренера московского «Спартака».

В настоящее время сборную России возглавляет Валерий Карпин, который также является главным тренером футбольного клуба «Ростов».

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