«Трансфер Зделара? «Зенит» вышел с предложением, Саша им заинтересовался. Понятно, что Зделар находится в том возрасте, когда речь уже идет, наверное, о завершающем этапе карьеры. Для него важно обеспечить будущее своей семьи. Очевидно, что с точки зрения финансовых условий, предложение «Зенита» было достаточно интересным. Поэтому мы не стали чинить препятствия. Плюс не секрет, что у Саши истекал контракт в мае этого года. Был бы он продлен — вопрос дискуссионный. Соответственно, это тот случай, когда все стороны были заинтересованы в том, чтобы трансфер состоялся», — цитирует Бабаева Sport24.
В последние часы трансферного окна состоялся переход сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит». «Зенит» заплатил за игрока около 1,3 миллиона евро. Стоит отметить, что контракт Зделара с ЦСКА истекал летом этого года, и любой другой клуб мог бесплатно подписать его в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Зделар провёл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах, в которых он сделал одну результативную передачу. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро. Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Гендир ЦСКА Бабаев объяснил продажу Зделара в "Зенит"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб не стал препятствовать трансферу Саши Зделара в «Зенит».
Фото: ФК ЦСКА