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Гендир ЦСКА Бабаев поделился информацией о возможности подписания Вильягры

Роман Бабаев подтвердил, что полузащитник Родриго Вильягра остаётся в сфере интересов ЦСКА, но детали перехода пока не раскрываются.
Фото: IMAGO
«Возможен ли переход Вильягры с точки зрения регламента? Насколько мне известно, да. Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу. Давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Бабаева Sport24.

Футболист заранее расторг контракт с аргентинским клубом, что позволяет ему перейти в новую команду даже после закрытия трансферного окна в России.

Текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 5,5 миллионов евро. В прошлом году он выступал за «Ривер Плейт», где провёл 36 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с аргентинским клубом был рассчитан до конца 2027 года. В феврале 2024 года «Ривер Плейт» заплатил за игрока 11 миллионов евро.

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