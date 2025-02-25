«Возможен ли переход Вильягры с точки зрения регламента? Насколько мне известно, да. Он действительно есть в расширенном списке. Больше пока сказать не могу. Давайте наберемся терпения и посмотрим, как будут развиваться события», — цитирует Бабаева Sport24.
Футболист заранее расторг контракт с аргентинским клубом, что позволяет ему перейти в новую команду даже после закрытия трансферного окна в России.
Текущая рыночная стоимость 24-летнего полузащитника составляет 5,5 миллионов евро. В прошлом году он выступал за «Ривер Плейт», где провёл 36 матчей и отметился одной результативной передачей. Его контракт с аргентинским клубом был рассчитан до конца 2027 года. В феврале 2024 года «Ривер Плейт» заплатил за игрока 11 миллионов евро.
Гендир ЦСКА Бабаев поделился информацией о возможности подписания Вильягры
Роман Бабаев подтвердил, что полузащитник Родриго Вильягра остаётся в сфере интересов ЦСКА, но детали перехода пока не раскрываются.
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