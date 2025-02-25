Фанаты "Факела" выкупили билетов на гостевой матч с "Химками" в 2 раза больше, чем болельщики хозяев

Болельщики воронежского "Факела" на данный момент выкупили около 1000 билетов на выездной матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными "Химками".

Фото: ФК "Факел"

В то же время поклонниками красно-черных приобретено пока только около 400 билетов.



Напомним, матч 19-го тура между "Химками" и "Факелом" состоится в ближайшее воскресенье, 2 марта на домашнем стадионе подмосковной команды - "Арене Химки". Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.



После 18-го тура "Химки" с 16-ю очками занимают 13-место в турнирной таблице, а "Факел" с 14-ю очками располагается на 14-м месте.

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