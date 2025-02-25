Сообщается, что сине-бело-голубые рассчитывают на то, что хавбек продолжит карьеру в Бразилии на правах аренды. В связи с этим Ду Кейрос не завялен петербуржцами на текущий сезон.
В настоящее время представители футболиста ищут варианты по трудоустройству после сложностей, которые возникли в переговорах с бразильским клубом "Спорт Ресифи".
Ду Кейрос является игроком "Зенита" с июля 2023 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2 млн евро. Сезон-2024 хавбек на правах аренды провёл в "Гремио", где он провёл 28 матчей, отметился 1 результативной передачей и получил 2 предупреждения.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Полузащитник Ду Кейрос может уйти из "Зенита" в ближайшие дни
По информации СМИ, 25-летний бразильский центральный полузащитник Ду Кейрос может уйти из петербургского "Зенита" в ближайшие дни.
Фото: ФК "Зенит"