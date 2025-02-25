Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
БорнмутЗавершен
Кристал Пэлас
4 - 1 4 1
Астон ВиллаЗавершен
Челси
4 - 0 4 0
СаутгемптонЗавершен

Кубок Испании

Новости
Барселона
4 - 4 4 4
АтлетикоЗавершен

Кубок Италии

Новости
Интер
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен

Кубок Германии

Новости
Арминия
2 - 1 2 1
ВердерЗавершен

Полузащитник Ду Кейрос может уйти из "Зенита" в ближайшие дни

По информации СМИ, 25-летний бразильский центральный полузащитник Ду Кейрос может уйти из петербургского "Зенита" в ближайшие дни.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что сине-бело-голубые рассчитывают на то, что хавбек продолжит карьеру в Бразилии на правах аренды. В связи с этим Ду Кейрос не завялен петербуржцами на текущий сезон.

В настоящее время представители футболиста ищут варианты по трудоустройству после сложностей, которые возникли в переговорах с бразильским клубом "Спорт Ресифи".

Ду Кейрос является игроком "Зенита" с июля 2023 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2 млн евро. Сезон-2024 хавбек на правах аренды провёл в "Гремио", где он провёл 28 матчей, отметился 1 результативной передачей и получил 2 предупреждения.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится