"Все слухи о Манфреде правдивы, и сейчас я веду переговоры с двумя очень крупными клубами из Италии, которые за ним следят", — приводит слова Морсинка "Чемпионат" со ссылкой на эфир YouTube-канала Tiga Sports.
Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 16 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 желтые карточки.
Действующий контракт Угальде с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.
Агент Угальде сообщил о переговорах с двумя крупными клубами из Италии
Курт Морсинк, агент нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, высказался насчёт заинтересованность в услугах его клиента со стороны больших европейских клубов.
Фото: ФК "Спартак"