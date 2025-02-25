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Агент Угальде сообщил о переговорах с двумя крупными клубами из Италии

Курт Морсинк, агент нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, высказался насчёт заинтересованность в услугах его клиента со стороны больших европейских клубов.
Фото: ФК "Спартак"
"Все слухи о Манфреде правдивы, и сейчас я веду переговоры с двумя очень крупными клубами из Италии, которые за ним следят", — приводит слова Морсинка "Чемпионат" со ссылкой на эфир YouTube-канала Tiga Sports.

Коста-риканский нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде в текущем сезоне принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил 16 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 желтые карточки.

Действующий контракт Угальде с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 15 миллионов евро.

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