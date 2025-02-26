«Нет, обиды никакой нет. К сожалению, Илья не может похвастаться большим количеством матчей. Он всё время сидел за спиной Игоря Акинфеева, а это неблагодарное дело для любого голкипера, каким бы он не был талантливым и сильным. Сейчас ему предложили хороший контракт. Я надеюсь, что в «Спартаке» он поборется за первый номер в воротах. Никаких обид к Помазуну быть не может», — цитирует Бабаева «Советский спорт».
Помазун — воспитанник футбольной академии ЦСКА. В основной команде армейцев он провел 10 матчей, в трёх из которых отстоял на ноль. В зимнее трансферное окно футболист перешел в московский «Спартак» за 1,2 миллиона евро. Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Гендир ЦСКА Бабаев — о трансфере Помазуна в "Спартак": никаких обид к Илье быть не может
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями об уходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак».
Фото: ФК ЦСКА