Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
22:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
22:30
АрсеналНе начат
Манчестер Юнайтед
22:30
ИпсвичНе начат
Тоттенхэм
22:30
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Испании

Новости
Реал Сосьедад
23:30
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
РБ Лейпциг
22:45
ВольфсбургНе начат

Гендир ЦСКА Бабаев — о трансфере Помазуна в "Спартак": никаких обид к Илье быть не может

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями об уходе вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский «Спартак».
Фото: ФК ЦСКА
«Нет, обиды никакой нет. К сожалению, Илья не может похвастаться большим количеством матчей. Он всё время сидел за спиной Игоря Акинфеева, а это неблагодарное дело для любого голкипера, каким бы он не был талантливым и сильным. Сейчас ему предложили хороший контракт. Я надеюсь, что в «Спартаке» он поборется за первый номер в воротах. Никаких обид к Помазуну быть не может», — цитирует Бабаева «Советский спорт».

Помазун — воспитанник футбольной академии ЦСКА. В основной команде армейцев он провел 10 матчей, в трёх из которых отстоял на ноль. В зимнее трансферное окно футболист перешел в московский «Спартак» за 1,2 миллиона евро. Контракт с новым клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится