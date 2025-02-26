"Кто?то из игроков уделяет этому больше внимания, кто?то меньше, кто?то вообще не знает, какой отрыв между первым?вторым и третьим местами. Всё зависит от степени вовлеченности того или иного игрока в статистические данные. Но в принципе все прекрасно понимают, на каком месте мы идем и к чему нужно стремиться", - цитирует Семака "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место с 31-м очком в своем активе.
Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка страны, а также бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.
Семак: все прекрасно понимают, на каком месте мы идем и к чему нужно стремиться
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о чемпионских амбициях петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"