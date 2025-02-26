"Он будет только развиваться. Если перейдет в европейский гранд-клуб, рад за него. Сейчас он в "Спартаке", хочу, чтобы весной забил столько же мячей, сколько осенью, и уехал в топ-клуб без проблем", - цитирует Денисова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.
Денисов: хочу, чтобы весной Угальде забил столько же мячей, сколько осенью, и уехал в топ-клуб
Защитник "Спартака" Даниил Денисов высказался об игре Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"