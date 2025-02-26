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Камоцци: Карпин в Италии? Тяжело это представить

Итальянский агент Франко Камоцци высказался об уходе Валерия Карпина из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
"Это решение Карпина. Честно, я удивился, что он за пару дней до возобновления сезона покинул "Ростов". Но, наверное, у него были на это причины. Теперь без понятия, как будет дальше складываться его карьера. Карпин в Италии? Тяжело это представить", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Вчера, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", его место занял Джонатан Альба. Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России, ранее он работал в московском "Спартаке".

После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" сыграет на своем поле с московским "Динамо". Южанам предстоит провести две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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