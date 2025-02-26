"Конечно, я могу представить Карпина в Ла Лиге, почему нет? В будущем, когда он уйдет из сборной России, возможно, решит поработать в Европе. Здесь его хорошо знают и помнят, к тому же стиль его работы подходит под чемпионат Испании. Возможно, он возглавит клуб Сегунды и выйдет в Ла Лигу", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
Вчера, 25-го февраля, Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", его место занял Джонатан Альба. Напомним, что Валерий Карпин является главным тренером национальной команды России, ранее он работал в московском "Спартаке".
После 18-ти сыгранных туров южане занимают 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России "Ростов" сыграет на своем поле с московским "Динамо". Южанам предстоит провести две встречи с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Рианчо: я могу представить Карпина в Ла Лиге, почему нет?
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о будущем Валерия Карпина после ухода из "Ростова".
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