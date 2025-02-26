- Кто заберет титул? Я думаю, что "Зенит". Мне кажется, если петербуржцы хотят, если они хорошо готовы и находятся в прайме, то это реально самая сильная и сбалансированная команда. Есть, конечно, "Краснодар", который стабилен в плане состава, но, мне кажется, все равно чего-то чемпионского команде не хватает. У "Зенита" это есть. Если сине-бело-голубые включат максимальные обороты, то возьмут свое. А "Спартак"… остается "Спартаком".
"Краснодар" завершил осеннюю часть текущего розыгрыша российской Премьер-лиги в качестве лидера турнирной таблицы. Команда Мурада Мусаева набрала 39 очков в первых 18 турах чемпионата России. "Зенит" из Санкт-Петербурга имеет в своем активе аналогичное количество набранных баллов и занимает вторую строчку. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак", набравший в первой части сезона 37 очков.
В 19-м туре первенства страны "Краснодар" примет на своем поле самарские "Крылья Советов", "Зенит" сыграет дома против московского ЦСКА, а "Спартак" встретится на своем поле с "Оренбургом".
Источник: "Советский спорт"
Генич: если "Зенит" включит максимальные обороты, то возьмет свое. А "Спартак"… остается "Спартаком"
Известный футбольный комментатор Константин Генич порассуждал на тему того, кто станет чемпионом по итогам этого сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"