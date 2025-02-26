"Если бы нам предложили 1 млрд евро, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги - не хочется быть голословным", - приводит "РБ Спорт" слова Бабаева.
В средствах массовой информации сообщалось, что в минувшее зимнее трансферное окно московский "Спартак" делал предложение ЦСКА о приобретении центрального нападающего Тамерлана Мусаева за сумму более 8 миллионов евро, но "армейцы" ответили отказом.
23-летний Мусаев выступает за красно-синих с зимы прошлого года. В текущем сезоне форвард принял участие в 26 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился девятью забитыми голами и четырьмя голевыми пасами. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2028 года.
Бабаев: если бы "Спартак" предложил за Мусаева 1 млрд евро, мы бы задумались, наверное
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес "Спартака" к форварду Тамерлану Мусаеву.
Фото: ПФК ЦСКА