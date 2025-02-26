"Плотность в таблице такова, что у нас нет права на ошибку. Но у нас и без этого стояла бы одна задача побеждать в каждом матче. Будем делать для этого все возможное", - цитирует Эраковича "Матч ТВ".
"Зенит" по итогам первой части сезона находится на второй строчке в таблице российской Премьер-лиги. После 18 туров петербуржцы набрали 39 очков. На первом месте с таким же количеством набранных баллов расположился "Краснодар", а на третьей позиции - столичный "Спартак" (37 очков). У московских "Динамо" и "Локомотива" по 35 очков, а шестую строчку с 31 баллом занимает ЦСКА.
Защитник "Зенита" Эракович: плотность в таблице такова, что у нас нет права на ошибку
Защитник "Зенита" Страхиня Эракович заявил, что у команды нет права ошибаться.
Фото: ФК "Зенит"