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Защитник "Зенита" Эракович: плотность в таблице такова, что у нас нет права на ошибку

Защитник "Зенита" Страхиня Эракович заявил, что у команды нет права ошибаться.
Фото: ФК "Зенит"
"Плотность в таблице такова, что у нас нет права на ошибку. Но у нас и без этого стояла бы одна задача побеждать в каждом матче. Будем делать для этого все возможное", - цитирует Эраковича "Матч ТВ".

"Зенит" по итогам первой части сезона находится на второй строчке в таблице российской Премьер-лиги. После 18 туров петербуржцы набрали 39 очков. На первом месте с таким же количеством набранных баллов расположился "Краснодар", а на третьей позиции - столичный "Спартак" (37 очков). У московских "Динамо" и "Локомотива" по 35 очков, а шестую строчку с 31 баллом занимает ЦСКА.

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