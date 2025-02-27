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Тарханов: новички "Спартака" - это не суперигроки, сейчас все суперфутболисты - в Европе

Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на комментарий генерального директора ЦСКА Романа Бабаева относительно зимних трансферов московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я согласен с высказыванием Бабаева по поводу трансферов "Спартака". Сейчас нет смысла тратить большие деньги на футболистов, тем более — не думаю, что это суперигроки. Все суперфутболисты сейчас выступают в Европе. Если нет еврокубков, лучше готовить своих воспитанников", - приводит слова Тарханова "Чемпионат".

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что удивлен тратами "Спартака" по приобретению футболистов зимой 2025 года и не видит в действиях московского клуба бизнес-логики. Напомним, красно-белые, согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, летом 2024 года и зимой 2025 года приобрели футболистов на общую сумму 56,60 млн евро, а продали игроков на сумму 12,11 млн евро.

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