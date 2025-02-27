Генич: цель "Спартака" на сезон - помешать "Зениту" выиграть в год их столетия

"По трансферам "Спартака" и "Зенита" можно с уверенностью сказать, что они мыслят тем, что здесь и сейчас. У "Спартака" есть цель помешать "Зениту" выиграть в год их столетия, а у петербуржцев задача взять титул на юбилей. Поэтому эти трансферы осуществляются на здесь и сейчас. Не думаю, что клубы думают, что вот через два-три года их допустят к международным матчам", - приводит слова Генича "Советский спорт".
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, петербургский "Зенит" во время летнего трансферного окна 2024 года и зимнего трансферного окна 2025 года всего на приобретение игроков потратил 77,16 млн евро. Московский "Спартак", в свою очередь, за этот же период времени приобрёл футболистов за 56,60 млн евро. Таким образом, общие траты двух клубов составили 133,76 млн евро.
После 18-го тура сезона-2024/25 "Зенит" с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Спартак", отставая от петербуржцев на 2 очка, располагается на третьей строчке.