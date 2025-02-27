"Вообще не вижу ничего общего между Станковичем и Каррерой. Карреру как футболиста я вообще не знал. А Станковича видел много раз даже вживую. И я очень уважительно отношусь к нему как к футболисту. А специалист он ещё молодой, и в моём он понимании ещё не смог себя проявить как тренер. Но для этого у него есть время", - приводит слова Первака Legalbet.
Массимо Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака" с августа 2016 года по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста красно-белые в сезоне-2016/17 стали чемпионами России, а также обладателями Суперкубка России 2017 года.
Деян Станкович возглавляет "Спартак" с мая 2024 года. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.
Юрий Первак: между Станковичем и Каррерой ничего общего нет
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак ответил, видит ли что-то общее между Деяном Станковичем и Массимо Каррерой.
Фото: ФК "Спартак"