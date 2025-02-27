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Даниил Денисов — о составах "Спартака" и "Зенита": дисциплина бьет класс

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о составе красно-белых в сравнении с «Зенитом».
Фото: ФК "Спартак"
«Считаю ли я, что составы «Спартака» и «Зенита» равноценны по уровню? Есть такое выражение в футболе: дисциплина бьет класс. Когда у тебя сплоченная команда с одной целью, с точными механизмами, идеями и наработками, то несмотря на то, кто против тебя играет – даже мировые звезды – все равно можно победить. На сборах мы к этому идем», — заявил Денисов «РБ Спорт».

Напомним, что в финале Зимнего кубка РПЛ «Зенит» одержал уверенную победу над «Спартаком» со счётом 3:0. В матче первого круга чемпионата Российской Премьер-Лиги команды разошлись безголевой ничьей.

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