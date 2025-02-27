Роша пообещал избежать удаления в следующем дерби со "Спартаком"

«Матчи против «Спартака» — особые, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо. Вообще, мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален», — цитирует Рошу «СЭ».
В 28-м туре чемпионата России по футболу сезона-2022/23, который состоялся 21 мая 2023 года, Виллиан Роша впервые был удален в дерби. В тот же день с поля также был удален Соболев из команды соперника. После этого в двух матчах между этими командами не было зафиксировано ни одного удаления.
Однако в первом круге текущего розыгрыша РПЛ, в матче между «Спартаком» и ЦСКА, Виллиан Роша вновь получил красную карточку. Из состава «Спартака» был удален Литвинов, а под конец матча еще один игрок «армейцев» Иван Обляков схлопотал удаление.