«Да, мне звонили из «Спартака». Поблагодарил за интерес. Но, повторюсь, я тогда уже все решил. Чем хуже «Краснодар»? «Краснодар» такой же топ-клуб, как и «Спартак». Плюс у меня супруга из Краснодарского края, а своих родителей я перевез туда, когда еще играл за «Кубань». В плане быта и в плане футбола «Краснодар» оказался идеальным вариантом», — цитирует Дюпина Sport24.
В июле 2024 года закончился контракт Дюпина с «Рубином», и 36-летний вратарь стал свободным агентом. Он перешёл в «Краснодар». В текущем сезоне Дюпин провёл пять матчей в Кубке России, в одном из которых он отстоял на ноль. Его контракт с «Краснодаром» действует до конца сезона.
Дюпин рассказал о том, почему не перешел в "Спартак": "Краснодар" такой же топ-клуб
Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин объяснил, почему летом прошлого года предпочел перейти в стан «быков», несмотря на интерес со стороны «Спартака».
Фото: ФК "Краснодар"