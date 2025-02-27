«Как я уже говорил, у меня контракт с ЦСКА, а контракт надо выполнять! Пусть клуб и мой агент решают по поводу трансферов, а я продолжу выходить на поле и отдавать всего себя ради ЦСКА и красно-синих цветов. Если честно, кажется, какие-то разговоры были. Но это не мое дело. Если ЦСКА решит, что настал момент для моего ухода, агент начнет прорабатывать варианты. Если же клуб сочтет, что я нужен ему, — я тут, всегда в распоряжении команды и главного тренера. Вот и все», — цитирует Рошу «СЭ».
Виллиан Роша присоединился к ЦСКА в 2022 году, перейдя в клуб за 2 миллиона евро. С тех пор он принял участие в 87 матчах, забив 6 голов и отдав 7 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
Виллиан Роша — о возможном уходе из ЦСКА: какие-то разговоры были. Но это не мое дело
Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о слухах, касающихся его возможного ухода из клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК ЦСКА