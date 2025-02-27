«Если «Спартак» с такой масштабной селекцией и такими тратами не будет бороться до последних туров за золото, то это будет провал всей вертикали красно-белых. «Зенит», на мой взгляд, имеет преимущество в борьбе за чемпионство. В первую очередь за счет тренера. Сергей Семак — это, конечно, глыба. Испытываю большую симпатию к нему и его тренерскому штабу, но болеть буду за «Краснодар». Как, наверное, и многие другие. Очень хочется, чтобы Сергей Галицкий стал чемпионом. Безмерное уважение к этому великому человеку. Второго такого в России нет!» — заявил Агузаров «СЭ».
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» лидирует, набрав 39 очков. «Зенит» имеет такое же количество очков, однако уступает по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.
Футбольный агент Агузаров выбрал фаворита среди трех лидеров РПЛ
Российский футбольный агент Алан Агузаров высказал своё мнение о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"