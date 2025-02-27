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Наим Шарифи: "Спартак" не станет чемпионом РПЛ

Бывший защитник "Факела" и молодёжной сборной России Наим Шарифи поделился своими ожиданиями от выступления московского "Спартака" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" не станет чемпионом, несмотря на неплохую первую часть сезона, впечатляющую игру Угальде и хорошие усиления зимой. Вновь слишком большие ожидания от них, что они станут чемпионами. Как показывает практика прошлого, они с этим давлением не справляются", — приводит слова Шарифи Legalbet.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" в 18 матчах набрал 37 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать третье место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от промежуточных лидеров чемпионата России - "Краснодара" и петербургского "Зенита" - составляет 2 очка.

В последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17.

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