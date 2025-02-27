Петржела: Карпин может поменять Семака в "Зените"

"Карпин показывает себя в России уже несколько лет, как очень хороший тренер, он отлично показал себя в "Ростове". Думаю, он может поменять Семака в будущем. В Европу? Маловероятно, сейчас россиян в Европу мало зовут, но сам по себе он хороший тренер, поиграл в Европе", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".
Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" 25 февраля. В то же время 56-летний специалист продолжил выполнять должности главного тренера сборной России по футболу - его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан на срок до июля 2028 года
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Его действующий контракт с сине-бело-голубыми рассчитан на срок до конца сезона-2029/30.