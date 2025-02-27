"Конечно, "Спартак" — самая народная команда даже на сегодня. Мне кажется, что "Зенит" не сможет себя приблизить к этому статусу даже за счёт своих чемпионств. То, что "Спартак" — народная команда — это уже в веках. Если кто-то захочет поменять это и сделать "Зенит" народной командой, то уверен, что все скажут: да какая "Зенит" народная команда? Вот такая тут история", — приводит слова Мостового Legalbet.
Московский "Спартак" считается на данный момент самым титулованным футбольным клубом России. Красно-белые 12 раз выигрывали чемпионат СССР, 10 раз - чемпионат России, 10 раз становились обладателями Кубка СССР, 4 раз - обладателями Кубка России.
Петербургский "Зенит", в свою очередь, 1 раз выигрывал чемпионат СССР, 10 раз - чемпионат России, 1 раз становился обладателеи Кубка СССР, 5 раз - обладателем Кубка России. Кроме того, сине-бело-голубые одерживали победы в еврокубках - становились обладателями Кубка УЕФА (в сезоне-2007/08) и Суперкубка УЕФА (в 2008 году).
Мостовой: уверен, что все скажут: да какая "Зенит" народная команда?
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о звании народной команды в российском футболе.
Фото: ФК "Спартак"