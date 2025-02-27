"Красно-белые! С нетерпением жду знакомства с вами на "Лукойл Арене" 2 марта. Этой зимой команда проделала большую работу, чтобы продолжить побеждать и радовать своих болельщиков. Первый матч после большого перерыва очень важен, поэтому обязательно приходите поддержать нас в игре против "Оренбурга". Хочу как можно скорее дебютировать за "Спартак" — лучший клуб России! До встречи!" - говорится в письме.
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого "АЕКа" в зимнее трансферное окно за 20 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 15 миллионов евро.
В воскресенье, 2-го марта, московский "Спартак" примет на своем поле "Оренбург" в 19-м туре чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы на своем поле одержали победу над красно-белыми со счетом 2:0.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Подопечные Владимира Слишковича располагаются на последней строчке с 8-ю очками в своем активе.
Гарсия: хочу как можно скорее дебютировать за "Спартак" — лучший клуб России!
Болельщики "Спартака", подписанные на клубную рассылку, получили письмо с обращением от Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"