"Может случиться очень интересная игра, если первый мяч будет забит в стартовые 10-15 минут. Также матч может получиться тягучим. Мне кажется, команды будут осторожничать и ждать ошибки друг от друга", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА встретятся друг с другом 1 марта на домашнем стадионе сине-бело-голубых - "Газпром Арене" - в рамках 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.
Юран рассказал, при каком условии матч "Зенита" и ЦСКА может стать интересным
Футбольный тренер Сергей Юран высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"