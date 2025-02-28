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Личка: играть против "Спартака", "Зенита" очень легко. Проблемы возникают с командами из низа таблицы

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о командном духе и мотивации на матчи второй части сезона.
Фото: ФК "Динамо"
«Мне трудно понять, как футболист неделю старается, готовится, тренер говорит о значимости встречи, а потом... Играть против «Спартака», «Зенита» очень легко. Большие матчи, ажиотаж, мотивация идет автоматически, тренер не нужен. Но проблемы возникают, когда ты встречаешься с командами из низа таблицы — «Химками», «Ахматом»... «Факел» — очень тяжелая команда. Надо убеждать футболистов: голым талантом такие матчи не выиграешь», — заявил Личка «СЭ».

В текущем сезоне «Динамо» потерпело три поражения в рамках Российской Премьер-Лиги. Они уступили командам «Зенит», ЦСКА и «Краснодар».

2 марта «Динамо» проведет матч против «Ростова» в рамках 19-го тура РПЛ. На данный момент команда занимает четвертое место, набрав 35 очков после 18 сыгранных туров.

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