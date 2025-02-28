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В ЦСКА сообщили, что не будут назначать нового спортивного директора

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, что клуб не планирует назначать нового спортивного директора после ухода Андрея Мовсесьяна.

Фото: ФК ЦСКА
«В настоящий момент больше никаких кадровых изменений в спортивном блоке не планируется. Мы строим новую систему, поэтому не будет никаких новых специалистов того уровня, о которых вы говорите. Евгений Шевелев отвечает за спортивную стратегию, за перестройку спортивного блока, начиная с детско-юношеской академии. Но, безусловно, функции спортивного директора у него тоже присутствуют», —заявил Бабаев «СЭ».

После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Свой первый матч после возобновления сезона «армейцы» проведут 1 марта в Санкт-Петербурге против «Зенита».

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