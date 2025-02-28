«Он разберется. Посмотрите, какие в разные времена люди руководили клубами РПЛ… Он разберется, Андрей футбольный человек, есть опыт, он в руководстве клуба. Это не все так сложно. Возьмет хорошего юриста и бухгалтера, которые обезопасят его от казусов. А в футбольных вопросах он разберется», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
В августе 2020 года Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». А уже в начале 2022 года был назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба.
Аршавин занимается повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром»-Академии до основной команды клуба.
Гурцкая: Аршавин справится с руководящей должностью в "Зените"
Футбольный функционер Тимур Гурцкая выразил уверенность, что Андрей Аршавин справится с должностью заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"