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Гурцкая: Аршавин справится с руководящей должностью в "Зените"

Футбольный функционер Тимур Гурцкая выразил уверенность, что Андрей Аршавин справится с должностью заместителя председателя правления по спортивному развитию в «Зените».
Фото: ФК "Зенит"
«Он разберется. Посмотрите, какие в разные времена люди руководили клубами РПЛ… Он разберется, Андрей футбольный человек, есть опыт, он в руководстве клуба. Это не все так сложно. Возьмет хорошего юриста и бухгалтера, которые обезопасят его от казусов. А в футбольных вопросах он разберется», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».

В августе 2020 года Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». А уже в начале 2022 года был назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба.

Аршавин занимается повышением эффективности работы вертикали молодёжного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром»-Академии до основной команды клуба.

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