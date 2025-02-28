«Клуб провалил зимнее окно. «Спартак» взял спортивного директора за 10 млн рублей в месяц и провалил окно. При нем пришел Солари, который и был на рынке, он и без Кахигао бы пришел. Рассчитали кучу футболистов с компенсацией.
Кахигао сработал плохо. Ни по одному пункту нельзя поставить даже тройку. Покупка Ливая Гарсии еще пойдет в минус. Возможно, игрок был в списках Амарала, и Кахигао просто доводил сделку. Но должна быть оценка: ты покупаешь футболиста в 20 млн евро на лавку, и ты себя сильно подставляешь. Первый трансфер за огромные деньжищи – не игрок основного состава.
Но если бы он взял Саласара, еще на фоне того, что его не купил «Зенит», это было бы очень круто», – заявил Гурцкая «РБ Спорт».
«Спартак» пополнил состав тремя новыми игроками: нападающим Ливаем Гарсией, вингером Пабло Солари и вратарем Ильёй Помазуном. Стоит отметить, что покупка Ливая Гарсии стала самой дорогой в истории клуба: за 27-летнего форварда заплатили 18,7 миллионов евро.
В то же время команду покинули несколько игроков: Александр Селихов, Томаш Тавареш и Виллиан Жозе ушли в качестве свободных агентов. Кроме того, был продан нападающий Шамар Николсон за 1,6 миллионов евро. Также в аренду были отданы Антон Зиньковский и Даниил Зорин.
Гурцкая раскритиковал работу Кахигао в зимнее трансферное окно "Спартака"
Футбольный функционер Тимур Гурцкая выразил недовольство работой спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао в зимнее трансферное окно, отметив, что клуб не оправдал ожиданий.
Фото: ФК "Спартак"