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Рахимов: меня заботит, чтобы Даку бесплатно не ушел из "Рубина"

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о возможном уходе Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
— Насколько сильно вас утомили разговоры в прессе о возможном уходе из "Рубина" Мирлинда Даку?

— Меня больше заботит, чтобы он просто так, за бесплатно не ушел из команды (улыбается). У него все нормально. Пока мы упускаем время, контракт с ним не продлен, хотя мы говорили об этом в июне, - цитирует Рахимова "Татар-информ".

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в переходе игрока заинтересован московский "Локомотив".

После 18-ти сыгранных туров казанцы располагаются на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с грозненским "Ахматом".

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