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Бонгонда: я убеждён, что "Спартак" заслуживает выиграть что-то значимое

Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Я убеждён, что "Спартак" заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнём движение к главной цели", - приводит слова Бонгонда пресс-служба клуба.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле "Оренбург", который занимает последнее место.

Команде Деяна Станковича предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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