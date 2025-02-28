"Я убеждён, что "Спартак" заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнём движение к главной цели", - приводит слова Бонгонда пресс-служба клуба.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле "Оренбург", который занимает последнее место.
Команде Деяна Станковича предстоит сыграть на выезде с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Бонгонда: я убеждён, что "Спартак" заслуживает выиграть что-то значимое
Нападающий "Спартака" Тео Бонгонда высказался о чемпионских амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"