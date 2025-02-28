- У кого из фаворитов больше шансов забрать золото? У "Зенита" в этом году солидный юбилей, им, наверное, нужнее (улыбается). Но мы видим, что "Спартак" в этом сезоне может составить им достойную конкуренцию. Нельзя исключать и "Краснодар" в борьбе за чемпионство. Поэтому допускаю вариант, что борьба за чемпионство будет идти до последнего тура.
По результатам восемнадцати туров российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар". Осенью "быки" набрали 39 очков, столько же у петербургского "Зенита", который находится на второй строчке. На третьем месте расположился московский "Спартак" с 37 очками.
Замыкают таблицу чемпионата России грозненский "Ахмат" и "Оренбург", находящиеся в зоне прямого вылета в Первую лигу. Напомним, действующим чемпионом страны является "Зенит" из Санкт-Петербурга, побеждавший в 6 сезонах кряду.
Источник: "Татар-информ"
Рахимов: у "Зенита" в этом году солидный юбилей, им чемпионство нужнее
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов поделился прогнозом относительно борьбы за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"