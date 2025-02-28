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Помазун - о Станковиче: он за каждого игрока готов рвать

Новичок "Спартака" Илья Помазун поделился мнением о наставнике команды Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"
- Он за каждого игрока готов рвать. На каждом матче он вовлечен, в любом спорном эпизоде эмоционально бьется за каждого футболиста, за всех горой. Главное, что ему удалось, как мне кажется, — сделать команду единым целым, большим кулаком.

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" летом прошлого года. Под руководством сербского главного тренера красно-белые провели 26 матчей, в которых одержали 16 побед, четырежды сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей за это время составила +30 (51:21).

В воскресенье, 2 марта, "Спартак" примет дома "Оренбург" в рамках 19-го тура РПЛ. Стартовый свисток на "Лукойл Арене" прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Источник: "Чемпионат"

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