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Гойкович: у Лички есть менталитет победителя, однажды он выиграет РПЛ

Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович считает, что Марцел Личка выиграет чемпионат России.
Фото: ФК "Динамо"
- У Марцела есть менталитет победителя, он хочет побеждать в каждом матче. Я следил до последних минут за чемпионской гонкой и для меня тоже странно, как все так получилось. Считаю Личку хорошим тренером, в один день он выиграет РПЛ.

Марцел Личка покинул "Оренбург" и стал главным тренером московского "Динамо" летом 2023 года, подписав с клубом трехлетнее соглашение. Под его началом команда в первом же сезоне заняла третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали.

По итогам первых 18 туров РПЛ сезона 2024/2025 бело-голубые набрали 35 очков и находятся на четвертой позиции в турнирной таюлице, отставая от первой строчки на четыре очка.

Источник: "РБ Спорт"

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