- У Марцела есть менталитет победителя, он хочет побеждать в каждом матче. Я следил до последних минут за чемпионской гонкой и для меня тоже странно, как все так получилось. Считаю Личку хорошим тренером, в один день он выиграет РПЛ.
Марцел Личка покинул "Оренбург" и стал главным тренером московского "Динамо" летом 2023 года, подписав с клубом трехлетнее соглашение. Под его началом команда в первом же сезоне заняла третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали.
По итогам первых 18 туров РПЛ сезона 2024/2025 бело-голубые набрали 35 очков и находятся на четвертой позиции в турнирной таюлице, отставая от первой строчки на четыре очка.
Источник: "РБ Спорт"
Гойкович: у Лички есть менталитет победителя, однажды он выиграет РПЛ
Бывший защитник "Оренбурга" Ренато Гойкович считает, что Марцел Личка выиграет чемпионат России.
Фото: ФК "Динамо"