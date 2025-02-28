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Масалитин: уход Зделара - выгодная сделка для ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал переход Саши Зделара в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, это плюс для ЦСКА. Почему? Летом он бы ушел бесплатно. Как получилось, что Зделара подписали на флажке? Честно, странная ситуация, ведь явно он не был первым вариантом для "Зенита". Для меня такие переходы являются какими-то странными. Но, повторюсь, для ЦСКА это выгодная сделка, ведь клуб смог выручить средства", - цитирует Масалитина "РБ Спорт".

Полузащитник Саша Зделар перешел в петербургский "Зенит" из московского ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,3 миллионов евро и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне сербский игрок провел в составе "армейцев" 21 матч и отметился 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 4 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками. Команда Марко Николича располагается на шестой строчке с 31-м очком. В 19-м туре чемпионата России команды проведут очную встречу, которая состоится на "Газпром Арене".

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